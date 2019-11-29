مران الإسماعيلي..محاضرة تحفيزية وتدريبات علي الفاعلية الهجومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم خلال معسكره بالإسكندرية استعدادا للقاء الاتحاد السكندري السبت المقبل فى سادس جولات الدورى المصرى. مران الإسماعيلي بدأ بمحاضرة تحفيزية طالب خلالها المدير الفنى الصربي ميودراج يسيتش لاعبيه بضرورة استمرار الانتصارات على كافة البطولات بعد الصعود لدور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال اثر الإنتصار على فريق الجزيرة الإماراتي بأربعة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين. Advertisements شهد مران الإسماعيلي تدريبات بدنية خفيفة خشية تعرض اللاعبين للارهاق فى ظل ضيق الوقت بين اللقاءات، وحرص الجهاز الفنى على إقامة مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية من شأنها زيادة الفاعلية التهديفية للفريق. واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات لمنحهم التعليمات الفنية.

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