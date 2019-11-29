سوبر كوره.. الثلاثة يحسمونها شعار قمة نوفمبر بين الاهلى والنجم الساحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاهلى والنجم الساحلى، وفي أرشيف مواجهات الفريقان ، تواجه الاهلى والنجم الساحلي في مباراتين بشهر نوفمبر ، الأولي عام 2005 في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بثلاثية نظيفة .

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