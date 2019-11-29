أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يكرم نجوم أولمبياد طوكيو 1964 بعد العودة فى 2020

اتحاد الكرة يكرم نجوم أولمبياد طوكيو 1964 بعد العودة فى 2020

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تكريم نجوم المنتخب الاولمبي فى أولمبياد 1964 التى اقيمت باليابان على هامش حفل تكريم المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب بعد التاهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

طلائع الجيش والإنتاج الحربي يتعادلان سلبيا في الدوري

انتهت مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي بتعادل الفريقين سلبيا ضمن مباريات الجولة الـ 6 للدوري ، والتي أقيمت اليوم علي ملعب جهاز الرياضة العسكري، ليرتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة 7 في المركز الـ 9 ، بينما يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 4 في المركز الـ 15 بالدوري.

الاهلي ينهي صفقة كهربا لمدة 4 سنوات ونصف.. وسوبر كورة يكشف تفاصيل العقد

أنهي مسئولو النادي الاهلي ، صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب افيس البرتغالي والزمالك السابق ، لمدة 4 سنوات ونصف ، تبدأ في يناير القادم ، بعد الاتفاق علي كافة البنود بين الطرفين .

قائد الأهلي: لدينا ذكريات رائعة فى رادس لكننا لا نعتمد على "أسم" الملعب

أكد حسام عاشور كابتن الأهلي إن فريقه يتطلع للفوز غدا علي النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

رامي ربيعة يشارك في مران الأهلي ويؤكد جاهزيته لمباراة النجم الساحلي انتظم رامي ربيعة مدافع الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب رادس قبل 24 ساعة من مواجهة النجم الساحلي. Advertisements

فايلر : لا نفكر في انتصارات الماضي فنحن الأن في مرحلة "النجم"

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إن مواجهة النجم الساحلي التونسي غد ،الجمعة، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية خاصة وانها تآني أمام فريق كبير علي المستوي الإفريقي.

المقصورة بـ850 جنيها.. سوبر كورة يكشف أسعار تذاكر مباراة الزمالك ومازيمبى أكد نادي مازيمبي الكونغولي طرح تذاكر مباراته ضد الزمالك والمقرر اقامتها في افتتاحية مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا غداً على الجماهير في الثالثة عصر الجمعة. مؤتمر صحفي لمباراة الزمالك ومازيمبي غدا يعقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في التاسعة صباح غدٍ الجمعة باستاد مازيمبي للحديث عن مباراة الفريق المقررة بعد غدٍ السبت أمام بطل الكونغو.

اجتماع بين بعثة الزمالك ومنسق لقاء مازيمبى فى أول مران بالكونغو

تواجد الملغاشى هيللى زافينيمانجا المنسق العام لمباراة الزمالك ومازيمبى، فى استقبال بعثة الفريق الأبيض فى ملعب التدريب وهو الملعب الرئيسى للفريق الكونغولى خلال أول مران للزمالك فى الكونغو للاطمئنان على البعثة البيضاء والتأكد من عدم وجود أية أزمات لدى البعثة وجاء تواجد منسق اللقاء بجانب مدير نادي مازيمبي قبل مران الفريق اليوم الخميس.