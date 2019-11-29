شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي: عدم قيد مؤمن زكريا "روتيني".. والأهلي ملتزم مع اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن عدم قيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق الأحمر متفق عليه بين الطرفين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء روتيني للغاية وتم تطبيقه من قبل مع كل من كريم نيدفيد وفي الوقت السابق مع كل من عماد النحاس والانجولي جلبيرتو .

وأضاف القيعي خلال ظهوره على قناة الأهلي ، أن مؤمن زكريا عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي في حضور وكيل اللاعب ، مؤكداً أنه تم الاتفاق علي جميع الأمور وإدارة النادي ملتزمة بجميع بنود الاتفاق .

وأوضح عدلي القيعي ، أن هناك بعض الأشخاص يصدرون الإشاعات لزعزة استقرار القلعة الحمراء في الفترة الحالية .

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