شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي: عدم قيد مؤمن زكريا "روتيني".. والأهلي ملتزم مع اللاعب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف القيعي خلال ظهوره على قناة الأهلي ، أن مؤمن زكريا عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي في حضور وكيل اللاعب ، مؤكداً أنه تم الاتفاق علي جميع الأمور وإدارة النادي ملتزمة بجميع بنود الاتفاق .
وأوضح عدلي القيعي ، أن هناك بعض الأشخاص يصدرون الإشاعات لزعزة استقرار القلعة الحمراء في الفترة الحالية .
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