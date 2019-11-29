شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: حصلت على دورات تدريبية ببرشلونة و ألمانيا على حساب الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم أنه منذ توليه مهمة تدريب الأوليمبي كان على ثقة بالحصول على بطولة أمم افريقيا و التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 ، لأنه وجهازه واللاعبين بذلو مجهودات كبيرة.

تابع غريب فى تصريحات لقناة on sport فى برنامج ملعب أون ويقدمه أحمد شوبير أنه حصل على العديد من الدورات التدريبية خارج مصر ومعايشات بأكبر الدول والأندية الأوروبية مثل نادي برشلونة و دول ألمانيا و إنجلترا و إيطاليا ، مؤكداً أن جميع هذه الدورات كانت على حساب الدولة و اتحاد الكرة ورغبتهم فى تجهيز عدد من المدربين.

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كان منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب قد فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ، إلى جانب التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.