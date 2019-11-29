7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 11 / 2019 فى مقدمتها ، الاهلي ينهي صفقة كهربا لمدة 4 سنوات ونصف الاهلي ينهي صفقة كهربا لمدة 4 سنوات ونصف.. وسوبر كورة يكشف تفاصيل العقد أنهي مسئولو النادي الاهلي ، صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب افيس البرتغالي والزمالك السابق ، لمدة 4 سنوات ونصف ، تبدأ في يناير القادم ، بعد الاتفاق علي كافة البنود بين الطرفين . قائد الأهلي: لدينا ذكريات رائعة فى رادس لكننا لا نعتمد على "أسم" الملعب أكد حسام عاشور كابتن الأهلي إن فريقه يتطلع للفوز غدا علي النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. رامي ربيعة يشارك في مران الأهلي ويؤكد جاهزيته لمباراة النجم الساحلي انتظم رامي ربيعة مدافع الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس علي ملعب رادس قبل 24 ساعة من مواجهة النجم الساحلي. فايلر : لا نفكر في انتصارات الماضي فنحن الأن في مرحلة "النجم" أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إن مواجهة النجم الساحلي التونسي غد ،الجمعة، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية خاصة وانها تآني أمام فريق كبير علي المستوي الإفريقي. Advertisements المقصورة بـ850 جنيها.. سوبر كورة يكشف أسعار تذاكر مباراة الزمالك ومازيمبى أكد نادي مازيمبي الكونغولي طرح تذاكر مباراته ضد الزمالك والمقرر اقامتها في افتتاحية مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا غداً على الجماهير في الثالثة عصر الجمعة. مؤتمر صحفي لمباراة الزمالك ومازيمبي غدا يعقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في التاسعة صباح غدٍ الجمعة باستاد مازيمبي للحديث عن مباراة الفريق المقررة بعد غدٍ السبت أمام بطل الكونغو. اجتماع بين بعثة الزمالك ومنسق لقاء مازيمبى فى أول مران بالكونغو تواجد الملغاشى هيللى زافينيمانجا المنسق العام لمباراة الزمالك ومازيمبى، فى استقبال بعثة الفريق الأبيض فى ملعب التدريب وهو الملعب الرئيسى للفريق الكونغولى خلال أول مران للزمالك فى الكونغو للاطمئنان على البعثة البيضاء والتأكد من عدم وجود أية أزمات لدى البعثة وجاء تواجد منسق اللقاء بجانب مدير نادي مازيمبي قبل مران الفريق اليوم الخميس.

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