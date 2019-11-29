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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 28 / 11 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي : رامي ربيعة يشارك في مران الأهلي ويؤكد جاهزيته لمباراة النجم الساحلي

قائد الأهلي: لدينا ذكريات رائعة فى رادس لكننا لا نعتمد على "أسم" الملعب

أكد حسام عاشور كابتن الأهلي إن فريقه يتطلع للفوز غدا علي النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أنيس بوجلبان يزور بعثة الأهلي فى تونس قبل لقاء النجم الساحلى

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حرص أنيس بوجلبان، نجم المنتخب التونسى والأهلى السابق، على زيارة مقر بعثة الأهلى فى تونس صباح اليوم، الخميس، قبل ساعات من مواجهة الأهلى مع النجم الساحلي بدورى أبطال أفريقيا، وصافح بوجلبان لاعبى الأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ودعم الفريق قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى .



سيد عبد الحفيظ مع انيس بوجلبنان

يعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى ، جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، اليوم الخميس؛ من أجل الاطمئنان على حالة رامى ربيعة مدافع الفريق الذى تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ فى نهاية مران الفريق أمس الأربعاء على استاد الجامعة التونسية .

أكد الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة فريق الكرة فى تونس، ثقته التامة فى لاعبى الأهلى والجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر؛ لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة النجم الساحلى التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة مساءً بتوقيت تونس على استاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .