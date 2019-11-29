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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 28 / 11 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي : رامي ربيعة يشارك في مران الأهلي ويؤكد جاهزيته لمباراة النجم الساحلي
قائد الأهلي: لدينا ذكريات رائعة فى رادس لكننا لا نعتمد على "أسم" الملعب
أنيس بوجلبان يزور بعثة الأهلي فى تونس قبل لقاء النجم الساحلى
سيد عبد الحفيظ مع انيس بوجلبنان
سفير مصر بتونس مع مهند مجدي
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