شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الاتحاد استعداد للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى على 20 لاعبا لدخول معسكر الفريق بأحد الفنادق ببرج العرب بالإسكندرية ، غدا الجمعة حيث يتجمع الفريق بمقر النادى فى الواحدة ظهرا عقب التدريب الصباحى فى التاسعه والنصف. ويوجه الاتحاد السكندرى نظيره الاسماعيلى ضمن مباريات الاسبوع السادس والمقرر لها ملعب حرس الحدود بالمكس السابعه والنصف مساء السبت. تضم قائمة الاتحاد السكندري كلاً من :عماد السيد ومحمود الزنفلى ومحمود شعبان وأسامة العزب وأنور رزق وإسلام جمال وسيد سالم وصبرى رحيل ونور السيد ومانجا وأحمد راشد ورزاق سيسية و إيمانويل اوكرى ومحمد جدو وخالد قمر وأحمد رفعت وهشام محمد.

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