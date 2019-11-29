شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الاتحاد استعداد للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
ويوجه الاتحاد السكندرى نظيره الاسماعيلى ضمن مباريات الاسبوع السادس والمقرر لها ملعب حرس الحدود بالمكس السابعه والنصف مساء السبت.
تضم قائمة الاتحاد السكندري كلاً من :عماد السيد ومحمود الزنفلى ومحمود شعبان وأسامة العزب وأنور رزق وإسلام جمال وسيد سالم وصبرى رحيل ونور السيد ومانجا وأحمد راشد ورزاق سيسية و إيمانويل اوكرى ومحمد جدو وخالد قمر وأحمد رفعت وهشام محمد.
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