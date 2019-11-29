سوبر كورة .. عرض كويتي ينافس 3 أندية محلية لضم "عمار" الاهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عمار حمدي لاعب الاهلي الصاعد عرضاً من أحد الأندية الكويتية التى أبدت رغبتها في ضمّه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لينضم العرض الكويتي للعروض المحلية الثلاثة التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية. وتألق عمار حمدي مع المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى إستضافتها مصر مؤخراً وحصل الفراعنة الصغار على لقبها لتتأهل مصر لأولمبياد طوكيو 2020. للتعرف على تفاصيل العروض المقدمة حتى الأن للاعب الاهلي عمار حمدي ، اضغط هنا

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