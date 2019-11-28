الارشيف / اخبار الرياضه

لوكاكو غاضب من الهتافات العنصرية ويطالب الويفا بإيقافها

0 نشر
محمد الدمتناوي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو غاضب من الهتافات العنصرية ويطالب الويفا بإيقافها والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019

علق البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، عن غضبة من الهتافات العنصرية، التي تشهدها الدوريات المختلفة في الأونة الأخيرة.

وكان لوكاكو قد تعرض لهتافات عنصرية، في مباراة فريقه أمام سلافيا براج، بمنافسات .

نتيجة مباراة إنتر ميلان وسلافيا براج

Advertisements

وكان إنتر ميلان قد تمكن من تحقيق الفوز على سلافيا براج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث لوكاكو في مقابلة مع Esporte Interativo"" البرازيلية، قائلا:" يجب على الاتحاد الأوروبي التدخل لإيقاف الهتافات العنصرية التي تحدث داخل الملاعب بشكل حاسم".

وتابع:" لقد حدث ذلك مرتين بالنسبة لي هذا الموسم، نحن في عام 2019، وجميع الأندية تضم العديد من اللاعبين الأجانب في فرقها وهذا النوع من الأشياء لا يجب أن يحدث".

وكان لوكاكو قد تعرض لهتافات عنصرية قبل ذلك، خلال مباراة إنتر ميلان وكالياري في .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوكاكو غاضب من الهتافات العنصرية ويطالب الويفا بإيقافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا