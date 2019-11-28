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شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو غاضب من الهتافات العنصرية ويطالب الويفا بإيقافها والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
علق البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، عن غضبة من الهتافات العنصرية، التي تشهدها الدوريات المختلفة في الأونة الأخيرة.
وكان لوكاكو قد تعرض لهتافات عنصرية، في مباراة فريقه أمام سلافيا براج، بمنافسات دوري أبطال أوروبا.
نتيجة مباراة إنتر ميلان وسلافيا براج
وكان إنتر ميلان قد تمكن من تحقيق الفوز على سلافيا براج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وتحدث لوكاكو في مقابلة مع Esporte Interativo"" البرازيلية، قائلا:" يجب على الاتحاد الأوروبي التدخل لإيقاف الهتافات العنصرية التي تحدث داخل الملاعب بشكل حاسم".
وتابع:" لقد حدث ذلك مرتين بالنسبة لي هذا الموسم، نحن في عام 2019، وجميع الأندية تضم العديد من اللاعبين الأجانب في فرقها وهذا النوع من الأشياء لا يجب أن يحدث".
وكان لوكاكو قد تعرض لهتافات عنصرية قبل ذلك، خلال مباراة إنتر ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي.
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