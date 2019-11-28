لوكاكو غاضب من الهتافات العنصرية ويطالب الويفا بإيقافها

الخميس 28 نوفمبر 2019

علق البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، عن غضبة من الهتافات العنصرية، التي تشهدها الدوريات المختلفة في الأونة الأخيرة.



وكان لوكاكو قد تعرض لهتافات عنصرية، في مباراة فريقه أمام سلافيا براج، بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة إنتر ميلان وسلافيا براج

Advertisements

وكان إنتر ميلان قد تمكن من تحقيق الفوز على سلافيا براج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث لوكاكو في مقابلة مع Esporte Interativo"" البرازيلية، قائلا:" يجب على الاتحاد الأوروبي التدخل لإيقاف الهتافات العنصرية التي تحدث داخل الملاعب بشكل حاسم".

وتابع:" لقد حدث ذلك مرتين بالنسبة لي هذا الموسم، نحن في عام 2019، وجميع الأندية تضم العديد من اللاعبين الأجانب في فرقها وهذا النوع من الأشياء لا يجب أن يحدث".

وكان لوكاكو قد تعرض لهتافات عنصرية قبل ذلك، خلال مباراة إنتر ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي.