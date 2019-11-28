شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تدعم الفريق في «رادس» وعبدالحفيظ يمنع التصريحات الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت بعض جماهير الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأخير في رادس مساء اليوم الخميس لتدعيم اللاعبين قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي.

وقامت جماهير الأهلي بالهتاف للاعبين والجهاز الفني عقب انتهاء المران الأخير في رادس وطالبوهم بالفوز على بطل تونس.

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ومن جانبه، فرض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، حظرًا إعلاميًا على لاعبي الفريق ومنعهم من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية قبل مواجهة النجم الساحلي غدًا الجمعة.

وجاء قرار عبدالحفيظ لفرض سياج من التركيز على اللاعبين قبل مواجهة الغد، حيث اكتفى فقط حسام عاشور، كابتن الفريق، بالإدلاء بتصريحات إعلامية فقط عبر المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.