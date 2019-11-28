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طبيب الأهلي يعلن جاهزية رامي ربيعة لمباراة النجم الساحلي

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية رامي ربيعة، مدافع الفريق، لمواجهة النجم الساحلي التونسي، المقرر لها غدا الجمعة في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وأضاف أن ربيعة تعافى من الإصابة بكدمة أسفل الفخذ مؤكدًا أن اللاعب بات جاهزا طبيا للمباراة.

وشارك رامي ربيعة في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس على ملعب رادس بعدما تعافى من الإصابة بكدمة أسفل القدم تعرض لها في مران الفريق أمس على ملعب الجامعة التونسية.

يذكر ان الأهلي خاض مرانه الأخير على ملعب رادس الذي تقام عليه مباراة النجم غدًا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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