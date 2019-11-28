شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن الأهلي: فايلر يمنحنا الثقة.. ونلعب على الفوز أمام النجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه يتطلع للفوز غدا على النجم الساحلي التونسي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عاشور، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي: «نتطلع لتحقيق الفوز من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار دور المجموعات».

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وأوضح أن هناك حالة من التركيز الشديد من اللاعبين من أجل تحقيق الفوز غدًا، خاصة أن الفوز غدًا، ثم الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية يمنحنا 6 نقاط تسهل من مهمتنا في المشوار الأفريقي.

وأشار عاشور إلى أن خوض اللقاء على استاد رادس الذي يحمل ذكريات طيبة للأهلي أمر جيد ولكنْ في النهاية لاعبو الأهلي يلعبون دائما على تحقيق الفوز في أي ملعب دون النظر للاسم.

وقال عاشور إن الأهلي لديه هدف وحيد في أي بطولة يتواجد بها وهو تحقيق اللقب من أجل إضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولاته.

وأضاف أن الجهاز الفني قادر على التعامل مع ضغط المباريات من خلال البرامج الاستشفائية للاعبين مؤكدًا أن السويسري مدرب كبير يمنح لاعبي فريقه الثقة دائما في كل المناسبات القوية.