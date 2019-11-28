شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: جاهزون لمواجهة النجم الساحلي غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة النجم الساحلي التونسي غدا في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها تأتي أمام فريق كبير على المستوى الأفريقي.
أضاف فايلر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي: "نسعى لتحقيق الفوز غدا من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات".
وأوضح أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة دون الالتفات لأي مباراة سابقة، مؤكدًا أن التركيز بالكامل في الوقت الحالي بمباراة النجم الساحلي التونسي غدا.
وأشار إلى جاهزية اللاعبين التامة لخوض اللقاء بمنتهى القوة.
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