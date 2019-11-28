شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يشارك في مران الأهلي الجماعي بتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الخميس، على ملعب رادس.

وتعافى اللاعب من الإصابة بكدمة أسفل القدم تعرض لها في مران الفريق، أمس، على ملعب الجامعة التونسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.