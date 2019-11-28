شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: مصطفى محمد لا يعتبر مهاجم مصر الأول.. و«صبحي» الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد بلال، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، إن مصطفى محمد لا يعتبر مهاجم مصر الأول، مشيرًا إلى أن رمضان صبحي يعد أفضل لاعب في مصر بالوقت الحالي.

وكان مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، ورمضان صبحي، جناح الأهلي، قد نجحا في قيادة منتخب مصر الأوليمبي للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وقال بلال في تصريحات تليفزيونية بفضائية «إم بي سي مصر»، عبر برنامج «اللعيب»: «مصطفى محمد ليس مهاجم مصر الأول، هو مهاجم المنتخب الأوليمبي، لا أريد أن أحمله فوق طاقته أنا خائف عليه».

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وأضاف: «مصطفى سينضم لمنتخب مصر الأول لوجود نقص في المهاجمين، ورمضان صبحي أفضل لاعب في مصر خلال الوقت الراهن».

وعاد مهاجم الأهلي الأسبق للحديث عن مصطفى محمد قائلاً: «لا يمكنك الحكم على لاعب إلا بعد مشاركته في أكثر من مرحلة، مصطفى محمد لاعب جيد ولديه قدرات كبيرة ويحتاج إلى الجهد والتطوير، ولا أريد من الزمالك أن يحمل عليه، وأنصحه أن يفكر بلغة لاعب الكرة فقط».

وتحدث بلال عن إمكانية تعاقد الأهلي مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح متابعًا: «الأهلي يحتاج الدعم في هذا المركز، والأموال لن تقف عائقًا أمام أي صفقة يريدها الأهلي، صفقة بغداد لو وصلت لـ7 ملايين دولار، الأهلي يحصل عليها من كأس العالم للأندية».

واختتم: «المرشحون للفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، الأهلي والوداد والترجي التونسي ومازيمبي والزمالك، والأخير يحتاج إلى أن يراجع نفسه بشكل كبير، ممكن الأمور تختلف في أفريقيا مثلما حدث مع الزمالك في الكونفيدرالية بالموسم الماضي، أتمنى أن أرى الأهلي والزمالك في النهائي».