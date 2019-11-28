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فاران يغيب عن لقاء ريـال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني بسبب الإصابة

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريـال مدريد، سيغيب عن مواجهة ألافيس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

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وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الخميس، أن فاران تغيب عن مران الفريق الملكي اليوم بعد تعرضه إلى كدمة قوية خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، على ملعب «سانتياجو برنابيو» والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.

وأضافت الصحيفة أن الفرنسي زين الدين زيدان يفضل إراحة مواطنه فاران ضد ديبورتيفو ألافيس، بعد الكدمة التي تلقاها ضد سان جيرمان بدوري الأبطال.

ويحتل ريـال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر لجدول الليجا.

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