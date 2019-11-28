شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو»: الزمالك يتعرض لحروب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، قلبه لـ«المصرى اليوم» بتصريحات خاصة على هامش معسكر الفريق فى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبى فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا والتى وصفها بالمواجهة الصعبة والقوية والتى تحتاج لتركيز شديد والتزام كامل من اللاعبين طوال الـ90 دقيقة.

وقال: أعلم أن فريق مازيمبى جيد ودرست كل كبيرة وصغيرة به من أجل التعامل مع المباراة بالشكل اللازم والمطلوب وتحقيق الهدف المنشود بتحقيق أى نتيجة إيجابية، مؤكدا أن المباراة تمثل قمة المجموعة باعتبار أن الفريقين مرشحان للتأهل عن هذه المجموعة.

وشدد ميتشو على أن الزمالك لن يواجه فريقا جيدا ومنظما فقط لكنه سيصطدم بـ5 تحديات فى موقعة الغد أمام بطل الكونغو هى الحضور الجماهيرى الكبير والذى يتوقع أن يملأ جنبات الاستاد عن آخره فضلا عن أرضية الملعب ذات النجيل الصناعى الذى لم نعتد اللعب عليه طوال الفترة الماضية بالإضافة للتحكيم الذى نتمنى أن يسير بشكل عادل وأن يعطى كل فريق حقه وأخيرا عامل الطقس ومعدل الرطوبة الذى قد يؤثر سلبا، وقبل ذلك القوة البدنية والإمكانيات الفنية للاعبى مازيمبى وإجادتهم اللعب على ملعبهم ووسط جمهورهم لدرجة يصعب معها خسارة أى مباراة بسهولة.

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وتابع: رغم كل هذه الصعوبات والمعوقات إلا أننى اثق تماما فى قدرات اللاعبين وأعى أن الزمالك حاليا يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وأننا لدينا جيل قادر على تسطير تاريخ جديد لهم ولناديهم إذا ما صارت الأمور بشكل جيد، وقال: الأبيض يضم مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين الدوليين القادرين على التعامل مع مثل هذه الأمور بسهولة.

وعن موقف طارق حامد لاعب وسط الفريق وأزمته الأخيرة ومدى مشاركته أمام مازيمبى من عدمه كشف ميتشو عن أنه يتمنى مشاركة طارق حامد، وقال بالحرف الواحد: «لو طارق جاهز بنسبة 1% هيلعب أساسى»، وأضاف «هذا سيكون كلامى لو كنت أتحدث عن ميسى وليس طارق حامد وأعتقد أن هذا سيكون رأى أى مدرب ولكن إذا كانت مشاركة طارق وهو مصاب ستؤثر سلبا على تفاقم إصابته فلن نغامر به خصوصا أننا لدينا البديل الجاهز ونمتلك أكثر من لاعب قادر على تعويض غيابه».

وراهن المدير الفنى للقلعة البيضاء على أن الهزيمة الأخيرة فى الدورى أمام إنبى لن تؤثر على أداء الفريق أمام بطل الكونغو لكن الظروف مختلفة وتشكيل وطريقة اللعب حتما ستختلف وفقا لمعطيات المباراة، مؤكدا أن الزمالك لا يستحق الهزيمة أمام إنبى بدليل أن الهدف جاء من خطأ دفاعى حذر منه اللاعبين فى الشوط الثانى «لكننا دفعنا ثمن هذا الخطأ بخسارة 3 نقاط سهلة». وقال: الزمالك كان الأفضل فى مباراة إنبى فى كل شىء بدليل أننا هددنا مرمى إنبى فى الشوط الأول بـ6 هجمات منها 4 على المرمى وفى الشوط الثانى وصلنا بـ11 هجمة مباشرة منها رأسية الونش التى حالت العارضة دون إسكانها الشباك لكن الأهم الان هو التعلم من هذا الدرس وعد تكرار الخطأ مرة ثانية. مؤكدا أنه يقدر تماما غيرة ورغبة مرتضى منصور رئيس النادى فى الفوز بجميع المباريات لأنه يريد فرحة الجماهير وإضافة البطولات والألقاب وهو ما يقدر عليه الزمالك.

واختتم ميتشو تصريحاته بالتأكيد على أن الحظ مازال يرفض الابتسام له مع الزمالك وأنه يدخل كل مباراة ولديه نقص فى الصفوف «فضلا عن ما لمسته بنفسى وتأكدت منه بنفسى وهو أن الزمالك يتعرض لحروب ومخططات من الجميع وخصوصا بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميدا والمواقع الرياضية التى تضخم أزمات الزمالك، بل إنها تختلق شائعات وأكاذيب من وحى الخيال لدرجة أن هذه الأمور تطولنى أنا شخصيا فى بعض الأوقات».