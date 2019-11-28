شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة تطلب تأمين مدرج جماهير الأبيض فى المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب هانى زادة، عضو مجلس إدارة النادى، المرافق للبعثة من إدارة مازيمبى تخصيص مدرج كامل لجماهير الأبيض وأعضاء الجالية المصرية والعربية وموظفى السفارة وتأمين هذا المدرج جيدا خوفا من جماهير مازيمبى. وقرر الجهاز الفنى للأبيض فرض سياج من السرية على المران الرئيسى والأخير اليوم على ملعب المباراة ومنع وسائل الإعلام من التواجد فى المران خوفا من جواسيس مازيمبى، خصوصا بعدما نما إلى علم ميتشو محاولة الجهاز الفنى لصاحب الأرض التجسس على المران الأخير للوقوف على نقاط الضعف والقوة، وعقد هانى زادة عضو المجلس جلسة مع ميتشو فور وصول البعثة للوبومباشى أبلغه خلالها برغبة مدرب مازيمبى فى التجسس على المران الأخير للزمالك. فى نفس السياق، حرص هانى زادة على معاينة ملعب مازيمبى.

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