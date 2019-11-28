شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من النجيل الصناعى وتأهيل نفسى للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من المخاوف لدى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة الصربى ميتشو، بسبب النجيل الصناعى، حيث حذر المدير الفنى اللاعبين من الالتحامات القوية لتفادى تعرض أى لاعب للإصابة.

وحرص الجهاز واللاعبون على إجراء جولة على أرضية الملعب قبل المران لاستكشافها واكتساب حساسيتها واختبارها. وعقد ميتشو جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران اليوم تحدث فيها عن أهمية لقاء مازيمبى فى الكونغو وإغلاق ملف لقاء إنبى تماما، مضيفًا أنه لديه ثقة كبيرة فى اللاعبين وأنهم قادرون على مصالحة الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية. فى سياق متصل، يكثف حمادة أنور عضو المجلس ورئيس البعثة من جهوده واجتماعاته مع اللاعبين فى حضور الجهاز الفنى من أجل تأهيلهم نفسيا وشحن معنوياتهم لتقديم أداء ونتيجة إيجابية ونقل لهم دعم ومساندة مرتضى منصور ومجلس الإدارة لهم فى هذه المباراة المهمة.