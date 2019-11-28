شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل «واتس أب» تكشف للزمالك خطة خداع مدرب مازيمبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عند الثالثة عصر اليوم الجمعة، مرانه الأخير على أرض ملعب تى بى مازيمبى، الذى سيستضيف مباراة الفريق أمام نظيره مازيمبى، غدًا السبت، فى الجولة الأولى لدورى المجموعات بدورى رابطة الأبطال الإفريقى. فى السياق نفسه، أسهم أحد المدربين الكونغوليين، والذى يرتبط بعلاقة صداقة مع الصربى «ميتشو»، فى كشف خطة الخداع التى كان يجهزها المدير الفنى لفريق مازيمبى، حيث قام المدرب، صديق «ميتشو»، بإرسال عدد من الرسائل والفيديوهات على الهاتف الشخصى لـ«ميتشو»، أبلغه فيها بجاهزية ثلاثى مازيمبى، كريست كيسانجالا وجاكسون موليكا ورينفورد كالابا، لخوض مباراة الغد، وعدم غيابهم للإصابة، كما أعلن نادى مازيمبى ومدربه، وأسهمت رسائل «واتس أب»، التى تلقاها «ميتشو»، فى إعادة حساباته واكتشاف خطة الخداع، التى كان يعتزم مدرب مازيمبى تضليل الزمالك بها خلال المواجهة المنتظرة.

ويسعى «ميتشو» وجهازه المعاون، عصام مرعى وأحمد عبدالرؤوف و«ديشان»، إلى تجربة خطة وتشكيل مباراة الغد أمام مازيمبى وتجهيز أكثر من سيناريو وطريقة لعب للتعامل بأفضلها مع المباراة، خصوصًا فى ظل غموض موقف طارق حامد من المشاركة فى المباراة، حيث سيحسم الاختبار الطبى الذى سيخضع له تأكد مشاركته من عدمها، لكن «المصرى اليوم» علمت أن اللاعب نفسه يرغب فى المشاركة، حتى إن كان غير جاهز بنسبة 100%، وأنه سيجتمع بالمدير الفنى، اليوم، لإبلاغه بقراره ورغبته فى خوض المباراة.