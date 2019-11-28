شكرا لقرائتكم فايلر : الأهلي جاهز لحسم لقائه امام النجم لتحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي :نسعي لتحقيق الفوز غدا من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات.
وأوضح أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة علي حدة دون الإلتفات لأي مباراة لعبناها في الماضي ، مؤكدًا أن التركيز بالكامل في الوقت الحالي في مباراة النجم الساحلي التونسي غداً ، مشيراً إلي جاهزية اللاعبين التامة لخوض اللقاء بمنتهي القوة ، مُشدداً على أنه طالب لاعبيه بعدم التفكير في الماضي وإنتصاراته وعليهم التركيز في المرحلة الحالية التى سيخوض فيها الفريق مواجهات قوية وصعبة محلياً وأفريقياً وجاء الدور الأن على "النجم".
وتضم المجموعة الثانية التى يلعب فيها الاهلي والنجم الساحلي ، كلاً من الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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