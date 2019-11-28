شكرا لقرائتكم جاريدو: الفوز على الأهلى هدفنا وقادرين على تحقيق دورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب النجم الساحلى التونسي، عن المواجهة المرتقبة أمام الأهلى، فى التاسعة من مساء غدا الجمعة، على ملعب "رادس"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية، بدورى أبطال أفريقيا.

قال جاريدو، للموقع الرسمى للاتحاد الإفريقى "كاف"،:"أتطلع لتحقيق الفوز على الأهلى، فى بداية مشوارنا بدورى أبطال أفريقيا، والذهاب بعيدا فى البطولة".

أضاف مدرب النجم حديثه قائلا:"كنت محظوظا فى السنوات القليلة الماضية، فى تولى أفضل أندية فى أفريقيا بجانب تدريب أفضل اللاعبين، أصبحت أمتلك خبرة كبيرة عن الكرة الإفريقية، وسعيد بتجربتى الجديدة مع الفريق التونسي".

وعن استعداد النجم لمباراة الغد، قال جاريدو:"الفريق يستعد بشكل مكثف للبطولة منذ فترة، فلدينا إمكانيات هائلة وقدرات كبيرة، وأعتقد أن الفريق يسعى للفوز وحصد البطولات".

جدير بالذكر أن المجموعة الثانية فى دورى ابطال أفريقيا، تضم أندية الأهلى، النجم الساحلى، الهلال السودانى وبلاتنيوم الزيمبابوى.