شكرا لقرائتكم حسام عاشور: حالة من التركيز الشديد بين لاعبي الأهلي لتحقيق الفوز على النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف عاشور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي نتطلع لتحقيق الفوز من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار دور المجموعات ، موضحاً أن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين من أجل تحقيق الفوز خاصة وأن الفوز غدا ثم الفوز علي الهلال السوداني في الجولة الثانية يمنحنا 6 نقاط تسهل من مهمتنا في المشوار الإفريقي.
وأشار عاشور إلي أن خوض اللقاء علي ستاد رادس الذي يحمل ذكريات طيبة للأهلي أمر جيد ولكن في النهاية لاعبو الأهلي يلعبون دائما علي تحقيق الفوز في أي ملعب دون النظر للاسم.
كان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الصفاقسي فى 2006 بهدف فى الدقيقة 90 +1 من عمر المباراة باستاد رادس بتونس.
وقال عاشور إلي أن الأهلي لديه هدف وحيد في أي بطولة يتواجد بها وهو تحقيق اللقب من أجل إضافة بطولة جديدة إلي دولاب بطولاته.
وأضاف أن الجهاز الفني قادر علي التعامل مع ضغط المباريات من خلال البرامج الاستشفائية للاعبين مؤكدًا علي أن السويسري مدرب كبير يمنح لاعبي فريقه الثقة دائما في كل المناسبات القوية.
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