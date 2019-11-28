شكرا لقرائتكم وائل فرحان حكما لمباراة المقاولون والجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويستضيف المقاولون العرب نظيره الجونة فى تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة السادسة لمسابقة الدوري فى مواجهة يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة بينما سقط الجونة برباعية نظيفة أمام الأهلى .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى لقاء وخسر مثله وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف بينما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدف وحيد وتلقت شباكه 6 أهداف .