الدوري الأوربي .. تعرف على تشكيلة اينتراخت فرانكفورت لمواجهة ارسنال في اليوروباليج...

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جدة - عمرو شويل أعلن المدرب النمساوي أدولف هوتر المدير الفني لأينتراخت فرانكفورت عن تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة ارسنال في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس بملعب الإمارات ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي. وجاء تشكيل الجانرز كالتالي :

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