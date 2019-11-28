شكرا لقرائتكم عرض كويتي ينافس 3 أندية محلية لضم "عمار" الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى عمار حمدي لاعب الاهلي الصاعد عرضاً من أحد الأندية الكويتية التى أبدت رغبتها في ضمّه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لينضم العرض الكويتي للعروض المحلية الثلاثة التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وتألق عمار حمدي مع المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى إستضافتها مصر مؤخراً وحصل الفراعنة الصغار على لقبها لتتأهل مصر لأولمبياد طوكيو 2020.

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وشهدت الفترة الماضية تلقي عمار حمدي عدة عروض محلية أبرزها من الإتحاد و إنبي وسموحة بجانب عرض من أحد أندية القمة في الكويت ومن المقرر أن تتفاوض هذه الأندية مع الاهلي لضم اللاعب في يناير المقبل.

ولا يشارك عمار حمدي مع الآهلي وهو ما جعل اللاعب يفكر في الرحيل على سبيل الإعارة كما فعلها من قبل ورحل للاتحاد على سبيل الإعارة وتألق بين صفوفه قبل أن يعود للأهلي.