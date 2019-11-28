العدالة يهزم الفتح بهدفي أندريا وسيسيه

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق العدالة فوزاً على نظيره الفتح بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الخميس. وسجل للعدالة كل من كارلوس أندريا وأليو سيسيه، فيما سجل مروان سعدان هدف الفتح الوحيد وجاءت المباراة ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية لمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي "خليجي 24".

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