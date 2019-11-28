شكرا لقرائتكم بمشاركة عبدالفتاح آدم.. النصر يتعادل مع شباب الأهلي ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل الفريق الأول بنادي النصر أمام نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي بهدف لكل منهما وديًا يوم الخميس.
وسجل هدف النصر اللاعب البرازيلي جوليانو في المباراة الودية المغلقة التي جاءت ضمن معسكر الفريق المقام حالياً في دبي، وشهد اللقاء مشاركة عبدالفتاح آدم للمرة الأولى منذ قدومه إلى الفريق في الصيف الماضي.
ومن المقرر أن تغادر بعثة النصر مدينة دبي يوم الجمعة عائدة إلى الرياض، لبدء استعدادت مواجهة البكيرية في دور الـ32 في كأس الملك.
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