شكرا لقرائتكم الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - عاود المنتخب السعودي يوم الخميس تدريباته معد المباراة أمام الكويت في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الخليج "خليجي 24".
وكان الأخضر قد خسر مواجهته الأولى أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليقع رابعا في التريب بعد الكويت، 3 نقاط، والبحرين وعمان، نقطة لكل منهما.
ويستعد الأخضر لخوض مباراته الثانية في دور المجموعات أمام البحرين يوم السبت المقبل.
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