شكرا لقرائتكم "حرق" تمثال إبراهيموفيتش بسبب استثماره في هاماربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسبب قرار نجم كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش، شراء نسبة من نادي هاماربي، الموجود في ستوكهولم، عاصمة السويد، في وجود ردود فعل غاضبة في مسقط رأسه مدينة مالمو.

وقامت الجماهير الغاضبة بتشويه تمثال طوله ثلاثة أمتار لإبراهيموفتيش، والذي تم تشييده الشهر الماضي في مالمو، وذلك وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية والشرطة يوم الخميس.

وتم رش طلاء أبيض على أرضية التمثال في وقت متأخر من يوم الأربعاء وتم إشعال بعض الألعاب النارية بدون أن تسبب ضررا كبيرا. وتحقق الشرطة أيضا في رسالة تهديد تم رشها على الأرض بالقرب من التمثال. وأقيم سياج واق حول التمثال.

وفي مدينة ستوكهولم، تم رش كلمة "جوداس" (يهودا) على مدخل منزل إبراهيموفيتش في حي أوسترمالم الراقي، وفقا لما ذكرته جريدة " أفتونبلاديت" اليومية.

وذكرت الصحيفة أن علبة تحتوي على سمك الرنجة المخمر، وهو طعام شهي نفاذ الرائحة، يحبه أشخاص وآخرون لا يحبونه، تم إلقاؤها أمام المبنى.

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وجاءت محاولات التخريب بعد الإعلان يوم الأربعاء أن إبراهيموفيتش، سيمتلك 25 في المئة من أسهم هاماربي، أكبر منافسي مالمو.

وقال إبراهيموفيتش، الذي لعب لمالمو، لجريدة "أفتونبلاديت" إنه يهدف "لمساعدة هاماربي ليصبح أحد أفضل الفرق في إسكندنافيا".

ووفقا للصفقة، كان إبراهيموفيتش سيشتري نصف الـ47 في المئة من الأسهم المملوكة للمجموعة الأميركية "أنشوتز إنترتاينمنت غروب" في نادي هاماربي.

وتمتلك أيضا "أنشوتز إنترتاينمنت جروب" فريق لوس أنجلوس غالاكسي المنافس في الدوري الأميركي، وهو الفريق الذي لعب له إبراهيموفيتش في آخر موسمين.

وترك إبراهيموفتيش، 38 عاما، الفريق الأميركي ولكنه استبعد العودة للعب في الدوري السويدي.