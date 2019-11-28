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بشكتاش يتأخر في الشوط الأول أمام سلوفان السلوفاكي

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تأخر فريق بشكتاش المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، بهدف دون رد، في الشوط الأول من مباراته أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، التي تجمع الفريقين على ملعب فودافون آرينا، في إطار مباريات دور المجموعات من

بطولة الدوري الاوروبي.

جاء هدف الشوط الأول في الدقيقة 35 عن طريق إريك دانييل لاعب وسط الفريق السلوفاكي، وفشل بشكتاش في التعادل على الرغم من خوض المباراة

على أرضه ووسط جماهيره.

ويشارك نجم منتخب مصر محمد النني أساسيًا مع بشكتاش منذ بداية اللقاء.

ويحتل بشكتاش المركز الأخير في ترتيب مجموعته بلا رصيد من النقاط بعد فشله في تحقي أي فوز خلال دور المجموعات حتى الأن، وتوديعه البطولة بشكل رسمي، ويبحث الفريق عن الخروج بشكل مشرف.

 

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