خليل شمام يغيب رسمياً عن الترجي أمام الرجاء البيضاوي

يفتقد فريق الترجي التونسي خدمات قائده خليل شمام خلال مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي بعد غد السبت، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وغاب شمام عن بعثة الترجي، بطل المسابقة في النسختين الأخيرتين، التي توجهت للمغرب اليوم الخميس في ظل استمرار خضوعه لبرنامج تأهيلي إثر الإصابة التي تعرض لها ببطولة الدوري التونسي قبل أسبوعين، ليفضل طبيب الفريق الإبقاء عليه في تونس.
وكان شمام قد غاب عن مباراتي الترجي ضد أولمبيك آسفي المغربي بدور الستة عشر لبطولة الأندية العربية (كأس الملك محمد السادس).
وضمت بعثة الترجي الى رحلتها المغرب 22 لاعبا حيث يسعى الفريق لتحقيق انطلاقة طيبة في دور المجموعات بالبطولة التي توج بها أربع مرات.
يذكر أن المجموعة الرابعة تضم أيضاً فريقي شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية.
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