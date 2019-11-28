نتيجة مباراة ارسنال وإينتراخت فرانكفورت فى الدوري الأوروبي

يستضيف ارسنال ارسنال الإنجليزي نظيره إينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن مباريات اليوم لحساب الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي “اليوروباليج” 2019-2020، وذلك على ملعب الإمارات معقل الفريق اللندني لتأكيد صعوده للدور المقبل ونسيان أحزانه بالبطولة المحلية، إذ يعاني رجال أوناي إيميري خلال الفترة الماضية كثيراً.
تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس 28-11-2019، فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، الساعة 23:00 بتوقيت مكة، الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.
يمتلك الفريق الإنجليزي 11 نقطة في الصدارة، فيما يتواجد الفريق الألماني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد الوصيف ستاندر دو لياج البلجيكي، فيما يتواجد فيتوريا جيماريش أسفل الترتيب برصيد نقطة وحيدة، لذلك فوز المدفعجية اليوم يعني ضمان التأهل.
وشهدت المباراة الماضية التي جمعت الفريقين في الأراضي الألمانية فوز الفريق اللندني بثلاثية بيضاء وسط أداء مذهل وراقي للغاية، الوضع الذي قد يجعل عامل الثأر ذو تأثير كبير على مجريات الأمور ويصعب من عمليات صعود آرسنال.
ولم يتمكن آرسنال خلال المباريات الست الماضية بمختلف البطولات تحقيق الفوز، إذ كان مواجهته الأخيرة ضد ساوثهامبتون وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما فى الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يعود أخر فوز له أمام فيتوريا البرتغالي بالبطولة تلك.
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