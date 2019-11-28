اونلاين | « كورة ستار Koralive » مشاهدة مباراة ارسنال واينتراخت فرانكفورت بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY اونلاين beIN سبورت ما

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بث مباشر ارسنال ضد اينتراخت فرانكفورت في بطولة الدوري الإيطالي ، خاض اينتراخت فرانكفورت حتي الان اربع مباريات نجح في تحقيق انتصار في مبارتين فقط وخسر في اخر لقائين.

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي ارسنال نظيره اينتراخت فرانكفورت ، في مباراة الاياب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، في " إستاد الإمارات" في انجلترا ، ضمن إطار منافسات بطولة الدوروي الاوروبي 2019/2020

مشاهدة مباراة ارسنال و اينتراخت فرنكفورت بث مباشر اليوم 28-11-2019 في بطولة الدوري الاوروبي

موعد مباراة روما وإسطنبول باشا شهير

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الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت فلسطين.