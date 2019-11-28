اونلاين | «كورة لايف live» مشاهدة مباراة ارسنال وفرانكفورت يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم live

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مشاهدة مباراة ارسنال و اينتراخت فرنكفورت بث مباشر اليوم 28-11-2019 في بطولة الدوري الاوروبي

بث مباشر ارسنال ضد اينتراخت فرانكفورت في بطولة الدوري الإيطالي ، خاض اينتراخت فرانكفورت حتي الان اربع مباريات نجح في تحقيق انتصار في مبارتين فقط وخسر في اخر لقائين.

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يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي ارسنال نظيره اينتراخت فرانكفورت ، في مباراة الاياب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، في " إستاد الإمارات" في انجلترا ، ضمن إطار منافسات بطولة الدوروي الاوروبي 2019/2020

مشاهدة مباراة ارسنال و اينتراخت فرنكفورت بث مباشر اليوم 28-11-2019 في بطولة الدوري الاوروبي