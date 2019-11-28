اونلاين | «يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة روما وباشاك شهير بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش روما bein SPORT

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بث مباشر مشاهدة مباراة روما وإسطنبول باشا شهير، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالجولة الخامسة بطولة دوري أبطال أوروبا، ويمكن متابعة المباراة في نقل مباشر وحصري أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر الب المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.

مشاهدة مباراة روما

بث مباشر مباراة اليوم روما، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة إسطنبول باشا شهير، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالجولة الخامسة بطولة دوري أبطال أوروبا. ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية .

مشاهدة مباراة إسطنبول باشا شهير

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بث مباشر مباراة اليوم إسطنبول باشا شهير، حيث يحتل المركز الأول برصيد 7 نقاط، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة روما، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بالجولة الخامسة بطولة دوري أبطال أوروبا، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية .

موعد مباراة روما وإسطنبول باشا شهير

الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت فلسطين.