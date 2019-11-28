رياضة | عاجل.. بشرى سارة للأهلي في أزمة رمضان صبحي مع ناديه السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بشرى سارة للأهلي في أزمة رمضان صبحي مع ناديه السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ النادي الأهلي في اتخاذ خطوات جادة في أزمته مع فريق ستوك سيتي الإنجليزي بشأن الأموال المتأخرة بشأن صفقة اللاعب الشاب رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر والتي تمت في صيف موسم 2016 الماضي.

بشرى سارة للأهلي في أزمة رمضان صبحي مع ناديه السابق

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النادي الأهلي لديه أموال من صفقة رمضان صبحي تبلغ قيمتها 2,5 مليون يورو بعد القضية التي رفعتها شركة مسك ضد الاهلي، وحصل النادي الأحمر على حكم نهائي ببطلان الغرامة التي رُفعت ضده وتغريمه 135 مليون جنية إسترليني.

وأرسل النادي الأهلي صورة من الحكم الذي حصل عليه إلى فريق ستوك سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على تلك الأموال في الفترة المقبلة.

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ويتابع المحامي السويسري مونتيري هذا الملف مع الفريق الإنجليزي، حيث يعد هذا المحامي هو المسئول عن قضايا النادي الأهلي الخارجية في الفترة الأخيرة.

ونجح النادي الاهلي في استعارة رمضان صبحي هذا الموسم من ناديه هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، ويرغب المارد الأحمر في الفترة المقبلة في شراء اللاعب الشاب بشكل نهائي.