رياضة | رسميا.. أحمد سارى يعتذر عن تدريب دمنهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. أحمد سارى يعتذر عن تدريب دمنهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أحمد سارى المدير الفنى بإعتذار رسمي لنادي دمنهور، عن الإستمرار فى القيادهة الفنية لفريق دمنهور عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة من فريق غزل المحلة اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة.

وحاول مجلس إدارة دمنهور إثناء سارى عن قرار استقالته إلا انه أكد له على أنه قرار نهائي ولا رجعة فيه، وأغلق هاتفه الشخصي رفضا أي محاولات للعودة مرة أخري لقيادة دمنهور.

وكان فريق دمنهور نال هزيمة قاسية من غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في اللقاء الذي جمعهما علي إستاد دمنهور ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني.

- أحداث اللقاء

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بدأ دمنهور المباراة بتشكيل مكون من عمرو الصعيدي، أحمد درة ، السيدسويلم، علي العربي ، إسلام رمضان ،رجب العربي ، خميس حسني ،السيدعبدالعال، وحيد محسن، عبدالرحمن أسامة، محمدجمال.

وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من محمد البشبيشي، محمد سامي، محمد فتح الله، جلال العقدة هاني عادل، أحمد عادل، بسام ماهر، محمد حمدان، أشرف السيد، خالد كساب، هشام بلحة.

تقدم غزل المحلة عن طريق هاني عادل فى الدقيقة ٨ من تسديدة يسرية علي شمال حارس دمنهور عمروالصعيدي ثم أضاف بسام ماهر الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء دمنهور ثم أختتم أهداف الغزل البد يل محمدمصطفي حموشة وسط تهاون من دفاعات دمنهور وغضب أحمد ساري من عدم تنفيذ تعليماته داخل المستطيل الاخضر

وبهذا الفوز أرتفع رصيد المحلة عند النقطة 11 في المركز الخامس، توقف رصيد دمنهور عند 11 نقطة في المركز الرابع.

المباراة أدارها تحكيما عبدالعزيز السيد وعمر وصفي وعماد علي عبدالله يونس من منطقة القاهرة.