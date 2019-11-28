رياضة | فايلر يهدد النجم الساحلي: الأهلي جاهز لتحقيق الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يهدد النجم الساحلي: الأهلي جاهز لتحقيق الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صعوبة مواجهة الغد أمام النجم الساحلي.

ويحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي في التاسعة من مساء غد الجمعة على ملعب رداس في الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"المباراة غدا صعبة لأننا سنواجه فريق كبير ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأضاف :"سنخوض لقاء الغد من أجل تحقيق الفوز ، وحصد النقاط الثلاث لتحقيق بداية جيدة في دوري المجموعات".

Advertisements

وأشار المدرب السويسري إلى أنه يتعامل مع كل مباراة على حدا ولا ينظر إلى المباريات السابقة وتركيزه منصب حاليا على موقعة النجم الساحلي.

وأكد فايلر على جاهزية لاعبيه لمباراة الغد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السواداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.