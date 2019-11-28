رياضة | بعد كارثة هازارد.. المصائب تنهال على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد كارثة هازارد.. المصائب تنهال على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن المدافع الدولي الفرنسي ونجم دفاع ريال مدريد الإسباني "رافائيل فاران" سيغيب رسمياً عن مباراة الفريق القادمة ضد ألافيس، في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الدولي الفرنسي تلقى كدمة قوية خلال مباراة الفريق الماضية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما، وأدت لتأهل ريال مدريد لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت ماركا أن المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان سيقوم بإقصاء اللاعب عن رحلة الأفيس السبت المقبل، من أجل إراحته وعدم تفاقم الإصابة فيما بعد.

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ومن المقرر أن يقوم زيدان بإشراك المدافع البرازيلي "إيدير ميليتاو" المنضم مطلع هذا الموسم من بورتو البرتغالي.

ولم يشترك ميليتاو أساسياً مع الفريق سوى في 4 مباريات فقط، إلا أنه سيبدأ لقاء ألافيس في ظل عدم جاهزية الإسباني ناتشو.

ويحل نادي ريال مدريد ضيفاً على ملعب مينديزوروزا السبت المقبل، لمواجهة نادي ديبورتيفو ألافيس في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثانيفي الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة، وبفارق نقطة عن نادي أشبيلية صاحب المركز الثالث.