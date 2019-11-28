رياضة | عاجل.. ديمبلي يغيب لفترة طويلة عن الملاعب من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ديمبلي يغيب لفترة طويلة عن الملاعب من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي نجم نادي برشلونة الإسباني لإصابة قوية أمس الأربعاء خلال مباراة الفريق ضد نادي بوروسيا دورتموند الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ديمبلي يخرج من مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

ولم يستطع ديمبلي استكمال مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند أمس وخرج من ملعب اللقاء بمساعدة الجهاز الطبي للفريق.

حجم إصابة ديمبلي

وحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها عثمان ديمبلي أمس أكد الأطباء أنه يعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى.

مدة غياب عثمان ديمبلي عن الملاعب

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن عثمان ديمبلي قد يغيب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس وقد يغيب على أثرها لمدة 5 أسابيع قادمة.

مشاركات ديمبلي مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك عثمان ديمبلي في 10 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

نتيجة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

واستطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.