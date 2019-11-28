رياضة | لوبومباشي "بعبع" الأندية المصرية.. ماذا ينتظر الزمالك أمام مازيمبي؟

يفتتح نادي الزمالك مباراياته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمواجهة صعبة عندما يحل ضيفًا بعد غد السبت على نظيره مازيمبي الكونغولي، في ملعبه بمدينة لوبوموباتشي.

وبأمل نادي الزمالك في كسر الرقم السلبي للأندية المصرية أمام مازيمبي، في مباراياتهم على ملعب لوبوموباتشي بالعاصمة الكونغولية.

أرقام الأندية المصرية أمام مازيمبي في الكونغو

الاسماعيلي

- فشل الإسماعيلي في تحقيق الفوز على مازيمبي عام 1969 حين حل الإسماعيلي ضيفًا على مازيمبي بمسماه القديم "إنجلبير"، في ذهاب نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، تعادل الدراويش بنتيجة 2-2، وسجل ثنائية الإسماعيلي، مرسي السناري وسيد بازوكا، وهو ما ساهم في التتويج بلقاء الإياب بمصر.

- خسر الاسماعيلي في مواجهته الثانية أمام مازيمبي في النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بثنائية نظيفة خلال مواجهتهم في دور المجموعات.

الأهلي

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- تعادل الأهلي دوري أبطال أفريقيا عام 2002، ذهب الأهلي إلى ملعب مازيمبي ضمن دور المجموعات بدون أهداف.

- خسر الأهلي في ثاني مواجهاته أمام مازيمبي في الكونغو عام 2012 وهو البطولة التي فاز بها الأهلي عللاى حساب الترجي في التهائي.

سموحة

- حل سموحة ضيفًا على الفريق الكونغولي في دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال 2015 وخسر الفريق السكندري بثنائية نظيفة.

الزمالك

- تعادل الزمالك مع مازيمبي في الكونغو خلال ذهاب المربع الذهبي لنسخة 2002 بهدف لكل فريق وسجل للأبيض عبد الحليم علي.

- خسر الزمالك ثاني مواجهاته أمام مازبمبي عام 2012 خلال دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2002/2003.