رياضة | أستانا يُسقط مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستانا يُسقط مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لهزيمة قاسية من فريق أستانا الكازخستاني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

أهداف مانشستر يونايتد ضد أستانا :-

وسجل لينجارد هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة بالدقيقة العاشرة من بداية اللقاء، وتعادل ديميتري شومكو لفريق أستانا في الدقيقة 55 من الشوط الثاني، واحرز بيرنارد مدافع مانشستر يونايتد الهدف الثاني للفريق الكازخستاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 62 من المباراة.

ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي :-

1- مانشستر يونايتد 10 نقاط.

2- ألكمار 8 نقاط.

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3- بارتيزان 4 نقاط.

4- أستانا 3 نقاط.

وودع فريق أستانا دور المجموعات بالرغم من تحقيق الفوز على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويعد هذا هو الفوز الوحيد للفريق هذا الموسم بالبطولة، وتعرض للخسارة في الاربع مباريات الماضية في هذا الدور من البطولة الأوروبية.

ويواجه فريق ألكمار الهولندي نظيره فريق بارتيزان بعد قليل في إطار منافسات نفس الجولة، وأصبح الفريق الإنجليزي مهدد بخسارة الصدارة في حال أن حقق الفريق الهولندي الفوز في المباراة التي ستقام اليوم حيث سيصبح 11 نقطة قبل نهاية دور المجموعات بجولة واحدة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة :-

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق أستون فيلا على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر يوم الأحد المقبل في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.