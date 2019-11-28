شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. نجم مانشستر يونايتد يقترب من الإنتر والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019 ارتبط اسم "ماتيتش" نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد الانجليزي بالعديد من الأندية الاوروبية ، حيث تعد رغبة اللاعب في الرحيل عن الشياطين الحمر في الميركاتو الشتوي القادم هو الحل الأمثل له .

Advertisements ويعتبر فريق انتر ميلان الايطالي هو الأقرب للتعاقد مع متوسط ميدان مانشستر يونايتد الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش خلال الميركاتو الشتوي المقبل ويستعد النادي الإيطالي لتقديم عرض رسمي بقيمة 5 ملايين يورو من أجل ضم اللاعب. الجدير بالذكر ان النادي الايطالي خلال عام واحد فقط قد تعاقد مع اثنين من نجوم فريق اليونايتد وهما اليكسس سانشيز والبلجيكي لوكاكاو الذي يقدم موسم خرافي مع الفريق الايطالي وفي حين تعاقد النادي مع ماتيتش يصبح الانتر قد ضم ثلاث لاعبين من اليونايتد خلال عام واحد فقط .

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