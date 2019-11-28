شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يستهدف الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019 اشارت بعض وسائل الإعلام الإيطالية ان نادي ايسي ميلان الإيطالي يرغب في ضم الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، المهاجم الاورجوياني "إيدسون كافاني "

ويرغب كافاني في الخروج من النادي الباريسي بعد خروج اللاعب من خطط المدرب الألماني توخيل مدرب بروسيا دورتموند السابق. ويفضل المدرب الألماني للفريق الفرنسي المهاجم الارجنتيني إيكاري بجانب مبابي ودي ماريا والذي قد اشتراه النادي علي سبيل الإعارة مع بند احقية الشراء والذي يسعي النادي الي تفعيله لتألق الهداف الارحنتيني مع الفريق .

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