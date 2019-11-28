شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يحفز اللاعبين قبل المواجهة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على دعم وتحفيز لاعبى الفريق الأحمر قبل مواجهة النجم الساحلى، على استاد رادس. وأجرى «الخطيب» اتصالًا هاتفيًا بمهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادى، رئيس البعثة، أكد خلاله ثقته الكبيرة فى لاعبيه وجهازهم الفنى وقدرتهم على تحمل المسؤولية لإسعاد جماهيرهم فى رحلة استعادة اللقب الإفريقى، وطلب منهم استحضار الروح التى ظهرت على أدائهم مؤخرًا فى المباراة والتزامهم بالتعليمات الفنية التى تُطلب منهم لتحقيق الهدف من اللقاء، وهو ما نقله رئيس البعثة إلى اللاعبين لتشجيعهم على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم للعودة بنتيجة إيجابية، فى إطار رحلتهم نحو المنافسة على اللقب، الغائب منذ ثلاث سنوات. من ناحية أخرى، وعدت إدارة النادى بصرف مكافأة خاصة فى كل مباراة يحقق فيها الفريق الفوز بدور المجموعات، بخلاف مكافأة خاصة فى حالة التتويج باللقب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الخطيب» يحفز اللاعبين قبل المواجهة الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.