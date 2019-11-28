شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يخسر أمام أستانا الكازاخستاني 1-2 بالدورى الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى أمام مضيفه إف سي أستانا الكازاخستانى 1-2 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب مونايتباسوفا بكازاخستان في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة 12 بالدورى الأوروبى لكرة القدم.

أحرز هدفى أصحاب الأرض دميتري شومكو في الدقيقة 55 وديشون بيرنارد لاعب مانشستر «هدف بالخطأ في مرمى فريقه» في الدقيقة 62، وهدف الضيوف جيسي لينجارد في الدقيقة 10.

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وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إف سي أستانا الكازاخستانى 3 نقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة، فيما تجمد رصيد مانشستر، الذي ضمن التأهل للدور المقبل، عند 10 نقاط في صدارة المجموعة.

وتضم المجموعة أيضا إي زد آلكمار الهولندى في المركز الثانى مؤقتا برصيد 8 نقاط، يليه بارتيزان بلجراد الصربى برصيد 4 نقاط، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في وقت لاحق اليوم.

وفى منافسات المجموعة الثالثة بنفس الجولة، فاز خيتافى الإسبانى على مضيفه طرابزون سبور التركى بهدف نظيف سجله خايمي ماتا في الدقيقة 50، وذلك على ملعب شينول جونيش ستاديوم، وتغلب كراسنودار الروسى على ضيفه بازل السويسرى بهدف أحرزه أريسلينيس دا سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وذلك على ملعب كوبان ستاديوم.

وبهذه النتائج، حافظ بازل على صدارته للمجموعة برصيد 10 نقاط، يليه خيتافى الذي ارتفع رصيده إلى 9 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن كراسنودار الروسى، وجاء طرابزون سبور التركى في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.