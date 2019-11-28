شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي وطلائع الجيش يتعادلان سلبيًا بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الإنتاج الحربي أمام مضيفه طلائع الجيش سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع السادس بالدوري الممتاز لكرة القدم.
وأضاع لاعب طلائع الجيش، ناصر منسي، فرصة ثمينة للفوز بالمباراة، حيث احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 70 لعبها ناصر منسى لكن تصدى لها عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الإنتاج إلى 7 نقاط في المركز التاسع مؤقتا بجدول ترتيب الدوري، وطلائع الجيش إلى 4 نقاط في المركز الـ 15.
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