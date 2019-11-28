شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عدلي: إقامة الاجتماع الفني لمواجهة النجم والأهلي بدوري الأبطال صباح الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سمير عدلي، إنه تلقى تأكيدات بشأن إقامة الاجتماع الفني لمباراة النجم الساحلي في العاشرة والنصف من صباح غدٍ الجمعة.

وأضاف عدلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم، الخميس، إنه سيحضر الاجتماع الفني رفقة سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.

وأوضح عدلي أن الاجتماع الفني يشهد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالمباراة، وزي الفريقين، وموعد الوصول إلى ملعب المباراة وغيرها من الأمور التنظيمية.

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من جهة أخرى، وصل سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول، اليوم، إلى تونس، للتواجد في تدريب الفريق الرئيسي الليلة على استاد رادس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

وكان قمصان عاد إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة الجونة الأخيرة بناء على تكليف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لقيادة تدريبات اللاعبين الغائبين عن رحلة تونس قبل الحضور إلى تونس اليوم للتواجد في مران اليوم ومباراة الغد.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.